Calcio a 5 Avenale ecco i 5 volti nuovi | arrivano Pasqui Barigelli Cola Sciati e Vescovo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il centrale ex Grottaccia e Aurora Treia, l’universale dalla Polisportiva Victoria e i tre ex Juniores Cingolana SF rinforzano la competitiva rosa a disposizione di mister Novelli CINGOLI, 3 luglio 2024 – Prende forma l’che parteciperà al prossimo campionato di Serie C2 dia 5. La società, infatti, rende noti gli acquisti del centrale Giacomo, dell’universale Davide, dei laterali Lorenzoe Alexe del portiere Ni. Si tratta di 5 giocatori cingolani doc, che saranno a disposizione di mister Novelli. GiacomoL’esperienza diGiacomo, atleta cingolano dell’anno 2019, è nato nel 1993 e nella passata stagione ha difeso i colori del Montelupone, in Serie C1.