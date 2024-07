Beatrice Luzzi a Napoli per un premio Ecco dove incontrarla

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)arriva aper prendere parte ad un eventoverrà anche premiata,tutti i dettaglipronta nelle prossime ore a raggiungere. L’attrice ed ex concorrente del grande fratello è tanto amata da intere generazioni che l’hanno seguita e supportata durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.domenica ha vissuto un momento davvero molto speciale realizzando un raduno con tutti i suoi fanhanno trascorso del tempo insieme tra ricordi, momenti esilaranti, scambi di abbracci, foto ed autografi. Lanel momento in cui è entrata a far parte parte del cast dell’ottava edizione del realty show di Mediaset ha letteralmente conquistato il cuore dei telespettatori che l’hanno supportata fino alla fineperò è riuscita a conquistare il secondo posto in classifica.