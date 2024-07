' Basta suicidi nelle carceri' maratona oratoria a Torino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Associazioni, garanti dei diritti dei detenuti, magistrati, poliziotti e soprattutto avvocati: in tanti, per più di tre ore, oggi asi sono alternati su un palco allestito in piazza Arbarello in unaper denunciare il problema dei. L'iniziativa è stata promossa dalla Camera penale del Piemonte occidentale 'Vittorio Chiusano' e sostenuta da diverse sigle. I detenuti che si sono tolti la vita nei primi sei mesi del 2024 sono 50 (di cui cinque fra, Cuneo, Biella e Novara) a fronte dei 69 dell'intero 2023. "Le nostregrondano sangue", ha commentato Emilia Rossi, avvocato penalista, ex componente dell'Ufficio del garante nazionale. "Dobbiamo smuovere - aveva detto Davide Mosso, dell'Osservatoriodell'Ucpi, aprendo la- le coscienze di chi siede in Parlamento e nel Consiglio dei ministri perché si dica '' e si prendano provvedimenti".