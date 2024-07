Ballando con le Stelle 2024 ecco chi sono i primi sei ballerini Vip | tra loro anche Federica Pellegrini

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarebbe ormai in via di definizione il cast della prossima edizione dicon le, lo show di Rai Uno che andrà in onda da fine settembre. Stando a quanto spoilerato da Dagospia, sarebbero già confermati isei nomi, fra cui quello di, come trapelato nelle scorse settimane.i nomi dei“bombastici” futuridel programma di Milly Carlucci trapelati da Alberto Dandolo sul portale di Roberto D’Agostino: Dandolo Flash! Sarà bombastico il cast dicon ledella prossima stagione: con Nina Zilli, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti, ci sarà, come Dago-anticipato da Candela,. Tonerà dunque a mettersi in gioco dopo la maternità la più grande nuotatrice italiana che la storia abbia mai avuto.