Avengers 5 | nuove informazioni sulle riprese e sul cast trapelano online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chi non è rimasto deluso quando: The Kang Dynasty è stato parzialmente cancellato e il titolo è tornato a un generico5? Ecco, è arrivato il momento di deliziarci consuccosee sul, sebbene siano solo rumor e non ci sia nulla di definito. A quanto pare, infatti, leinizieranno a Marzo del 2025 e si protrarranno fino ai mesi estivi dello stesso anno. Gli attori e le attrici coinvolte, inoltre, saranno talmente tanti che molti di loro gireranno separatamente dagli altri, alcuni addirittura da soli. Un gruppo di interpreti parteciperà al film per alcune settimane e le stesse scene verranno girate nuovamente con i nuovi personaggi ad aggiungersi. Una situazione questa non proprio inusuale considerando che durante la produzione dei due precedentii fratelli Russo, registi delle pellicole, hanno imposto standard anche più ferrei.