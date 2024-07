Amarsi è un percorso che dura tutta la vita le parole di Aurora Ramazzotti sull’accettarsi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 3 luglio 2024), oggi, è una donna soddisfatta di sé, anche dal punto di vista fisico, ma ha dovuto lottare a lungo con la propria autostima e, soprattutto, con quanti la volevano in perenne competizione con la madre Michelle Hunziker. “Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai – disse qualche tempo fa – e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me”. “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni”, ha poi aggiunto in una trasmissione televisiva, spiegando quanto sia stato complesso, per lei, imparare a volersi bene. Oggi, però, la ventisettenne non solo ama ciò che è diventata, ma in, attraverso i social, anche le altre periodi della suae le fasi dell’accettazione di se stessa in quel momento.