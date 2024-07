Alloggi a tariffe agevolate in tre alberghi della Bassa per il personale sanitario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si amplia il ventaglio di possibilità per i professionisti sanitari, tecnici e amministrativi che operano sul Distretto di Mirandola di usufruire dia prezzo calmierato. Per il secondo anno consecutivo l’Azienda USL di Modena ha infatti emesso un bando per reperiree servizi di pernottamento a tariffa agevolata da destinare alin servizio e in formazione presso l’Ospedale di Mirandola o nei Servizi territoriali del Distretto. La risposta del territorio non si è fatta attendere, a conferma dell’unione di intenti di tutto il sistema nell’incrementare l’attrattività a livello professionale dei servizi sanitari presenti nel mirandolese tramite la riduzione dei costi di soggiorno. Al bando hanno aderito tre strutture ricettive, con una conferma e due new entry; anche quest’anno infatti CPL ha deciso di mettere a disposizione dei professionistisanità il Concordia Hotel a Concordia sulla Secchia, dopo l’esperienza positiva avviata nel febbraio 2023, a cui adesso si aggiungono anche l’Hotel Pico e l’Hotel Mirandola, entrambi a Mirandola.