Alberto di Un posto al sole e il fallimento nell' essere padri

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Tu scambi la preoccupazione per pietà, e allontani le persone che ti vogliono aiutare". Sono le parole che Nico rivolge ad, disperato di fronte a una bottiglia di whisky dopo aver visto andare via Clara con suo figlio. Ed è vero che tutti hanno pensato chefosse un pessimo padre, ma questo era sufficiente per togliergli il figlio? Non si ha diritto di sbagliare anche con i figli, se li si ama? Nico lasciasolo con il whisky, e va a raccontare tutto al bancone del bar, pochi metri dietro. Rossella e Michele avendo saputo che Clara è entrata nel programma di protezione insieme al figlio di, ora capiscono il dolore di un padre e comprendono l'uomo. Ma ha ragione, finora l’hanno sempre giudicato con il dito puntato.