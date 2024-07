Agricoltura futuro sostenibile Serve equilibrio con la produzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sostenibilità, innovazione e valorizzazione dei prodotti tipici sono i cardini per ildell’toscana. Tuttavia, trovare untra questi elementi è cruciale per consentire alle aziende agricole di crescere e prosperare. Di questo si è parlato nell’incontro "Le regole dell’frae sostenibilità: unincerto", che si è tenuto ieri all’Accademia dei Georgofili nell’ambito del ciclo "2030". Il Green Deal attualmente definisce i percorsi dell’europea, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, a metà del cammino previsto dall’Agenda 2030, sia a livello europeo che nazionale e locale, siamo in ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti.