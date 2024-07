Wimbledon Andy Murray | sarà the last dance? Sei italiani ad infiammare il martedì

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) La seconda giornata di2024 potrebbe diventare storica per il tennis britannico e il tennis mondiale.infatti la giornata di: potrebbe essere l’ultima partita della carriera per lo scozzese all’All England Club, sul Centre Court sul quale ha scritto pagine di storia come i successi del 2013 e del 2016, ponendo fine a un’astinenza dei britannici ache durava dal 1936. Affronterà un avversario temibile sui campi rapidi come il ceco Tomas Machac, che è stato suo avversario anche del match di Miami in cui il britannico si è infortunato. Aggressivo, molto leggero e a suo agio in queste condizioni:un ostacolo durissimo per il britannico. Sul Centre Court scenderà in campo per il suo debutto anche Novak Djokovic contro il ceco Vit Kopriva: curiosità per le sue condizioni dopo l’intervento al menisco.