Un ammutinamento mai visto nella storia Italo Cucci la verità sul flop di Spalletti e azzurri

(Di martedì 2 luglio 2024) Prezioso testimone del tempo,è stato Direttorissimo e inviato speciale in mezzo secolo dellae della gloria azzurra. Andando-vedendo-incontrando-raccontando ha vissuto da vicino giorni entusiasmanti per la nostra nazionale e altrettante disgrazie. Tuttora basìto per la partita (non) giocata contro gli svizzeri, si abbandona per Libero ai ricordi. Quelli malinconici, perlomeno,quel che impone la cronaca delle ultime ore. Da quale disgrazia calcistica vuol partire? «Dai mondiali del 1950, ero ancora un bambino e mi raccontarono che quel doloroso ko arrivò in modo comico: per paura dei viaggi aerei,che la tragedia di Superga era ancora fresca, la nazionale si trasferì in Brasile in piroscafo. Fu un viaggio infinito, glisi allenavano sul ponte di comando della nave e tutti i palloni finirono in mare.