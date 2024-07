ULTIM’ORA – Spinazzola Napoli rivelazione super in diretta | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Arriva l’in merito a Leonardo, calciatore che è ormai vicinissimo a vestire la maglia del. Arriva lain. Leonardoe il: una trattativa che, a quanto pare, sembra essere alle battute finali. Nelle ultime ore la notizia trova sempre più conferme, per quello che potrebbe essere uno dei primi colpi per Antonio Conte. Il gradimento di quest’ultimo nei confronti dell’esterno ormai ex Roma è ri, motivo per cui il dirigente Giovanni Manna ha accelerato in queste ultime ore per chiudere l’affare. Stando a quanto fatto trapelare dal suo agente Davide Lippi nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, mancherebbe difatti soltanto l’accordo sulle cifre per sancire un accordo già impostato, sulla base di un accordo dal durata di due anni.