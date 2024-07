Siccità in Sicilia manifesti funebri per il lago Pergusa All’università di Messina acqua per 3 ore al giorno Sindaci a caccia di autobotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Un manifesto funebre affisso sui muri per dare la notizia della morte deldi: “Abbiamo celebrato la morte di quello che per millenni è stato ilnaturale della: uno dei più grandi disastri ambientali mai visti finora”, sottolinea Marco Greco, consigliere comunale del Pd di Enna che domenica pomeriggio con un gruppo di persone – tra cui anche i Giovani democratici della città – ha attaccato gli annunci listati a lutto sui muri di. L’immagine delsituato nel cuore dellae ormai completamente a secco aveva fatto il giro del web. Un’immagine forte che riassumeva gli effetti che lasta causando nell’isola. Ma la causa dei danni che ognisi fanno sempre più allarmanti in tutta l’isola è solo climatica? “Oltre un anno fa avevamo chiesto alle istituzioni competenti di muoversi – ha spiegato Greco – attraverso mozioni al consiglio comunale, interpellanze al governo regionale e nazionale, solo dopo una forte pressione politica era stato istituito un tavolo tecnico dall’assessora Elena Pagana (Fdi).