Scintille in USA-Uruguay Pulisic furioso | l’arbitro rifiuta di stringergli la mano | VIDEO

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ finita tra mille polemiche l’avventura degli USA in Copa America. I padroni di casa sono stati eliminati dopo la sconfitta contro l’. Christiane i compagni per tutta la partita hanno dovuto fare i conti con alcune decisioni molto discutibili da parte delKevin Ortega. Il confronto trae Ortega Abbattuto per l’eliminazione,si è avvicinato ai tre arbitri presenti in campo, salutando i due assistenti con una stretta di. Quando è toccato a Ortega però, il direttore di gara è rimasto con le braccia incrociate dietro la schiena, nonostante il giocatore avesse la suaben tesa per salutarlo. Un gesto che ha provocato la reazione stizzita del giocatore del Milan che ha detto qualcosa al peruviano prima di andarsene.