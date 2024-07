Sacripanti cala il tris | chiuso il pacchetto italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024)ile chiude il. Danilo Petrovic, Sasà Parrillo e Lorenzo Bucarelli saranno ufficializzati nei prossimi giorni, ma sono praticamente biancorossi. Tanto che il coach, dopo giorni passati in sede incollato al telefono, ieri ha levato le tende destinazione Domegge di Cadore, dove la Nazionale Under 20 sta giocando: vuole parlare con Maretto, per conoscerlo e spiegargli meglio il suo ruolo. Il coach, che in queste prime settimane di lavoro si è sdoppiato nel ruolo di direttore sportivo, conducendo in prima persona le trattative, ha puntato molto sui rapporti personali: Imbrò e Lombardi, ad esempio, facevano parte della sua Under 20 che nel 2013 vinse l’oro europeo a Tallin. Sono esperienze, quelle in azzurro, che rimangono e legano le persone, forse più che una stagione nel club, perché si vive a stretto contatto tutti i giorni.