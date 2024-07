Risotto zucchine e stracchino | facile ma saporitissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè un primo molto raffinato, ma piuttosto semplice da realizzare. In questo periodo dell’anno possiamo contare su ortaggi turgidi e sodi, nel pieno della loro maturazione e del loro sapore, ma non solo. Sono anche economici, ma ricordiamoci sempre di sceglierli a chilometro zero, biologici e freschissimi, meglio ancora se dell’orto, qualora fossimo così fortunate da possederne uno. Una volta pronti, dovremo ridurli in una crema liscia e corposa per arricchire il nostro riso di un gusto delicato, ma pieno. Prendiamoci un po’ di tempo per preparare anche il brodo vegetale con le nostre mani. Certo in commercio esistono prodotti pratici e già pronti, ma non altrettanto saporiti e genuini quanto quelli che possiamo fare noi, controllando la materia prima.