(Di martedì 2 luglio 2024) La Russia, quella delle persone comuni che ripudiano lae piangono i propri cari, è intrappolata in un vortice di disperazione. Laeconomica del paese nascondesociali profonde. Mentre le tensioni geopolitiche e il conflitto in Ucraina si protraggono, la nazione affronta unasociale silenziosa ma devastante, paragonabile a quella dei primi anni Novanta dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Dalle corsie degli ospedali emergono preoccupanti informazioni su un aumento significativo dei suicidi, segnale di unasenza prospettive, dove i giovani, intrappolati in unasenza fine, sono destinati a diventare carne da macello sul fronte ucraino. Questa realtà riflette il deterioramento della qualità della vita e la crescente instabilità interna del paese.