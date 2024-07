Portogallo ai quarti ma è dramma Cristiano Ronaldo | piange davanti alla mamma | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) E così anche i “cristiani ronaldi” piangono. È una delle lezioni che ci lascerà, vada come vada, questo Euro 2024 in Germania. Già, perché nell'ottavo di finale di Francoforte trae Slovenia abbiamo assistito ad una scena cui mai, francamente, avremmo pensato. Lui, il dio del pallone, l'uomo-atleta, la macchina da competizione, l'individualista per eccellenza dei giochi di squadra, l'hombre vertical, l'eternoha squarciato il velo robotico che lo avvolge ed è scoppiato in un pianto fragoroso, come l'ultimo dei bambini spaventati da un brutto sogno. Il tutto accade al minuto 105 della partita tra la squadra lusitana e l'undici di Josip Ilicic e compagni. Ci sono voluti, infatti, i supplementari e serviranno poi anche i rigori per stabilire chi andrà ad affrontare la Francia venerdì ad Amburgo.