Tuttoandroid.net - Questo smartphone che costa solo 100€ ha appena ricevuto Android 15

Leggi su Tuttoandroid.net

Il detto “più spendi meno spendi” non è sempre vero e Motorola Moto G34 ne è la effettiva dimostrazione., che si può acquistare ormai da alcuni mesi al di sotto dei 130 euro (a volte a 100 euro come in questi giorni) ha infatti giàl’aggiornamento ad15, anticipando molti altri .L'articolocheha15 proviene da Tutto