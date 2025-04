Ex Stracca adesso è finita limpresa del supercondominio in liquidazione Che fine faranno le caparre

supercondominio di via Montebello. Il Tribunale di Ancona ha infatti ordinato la liquidazione giudiziale della Cap Costruzioni, l?impresa del costruttore Stefano. Corriereadriatico.it - Ex Stracca, adesso è finita: l?impresa del supercondominio in liquidazione. Che fine faranno le caparre? Leggi su Corriereadriatico.it ANCONA Cala il sipario suldi via Montebello. Il Tribunale di Ancona ha infatti ordinato lagiudiziale della Cap Costruzioni, l?impresa del costruttore Stefano.

Ex Stracca - adesso è finita : l?impresa del supercondominio in liquidazione. Che fine faranno le caparre?

