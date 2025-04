Tudor esalta Koopmeiners È un giocatore importante per noi andiamo avanti Vi dico com’è cambiato in queste settimane

Tudor esalta Koopmeiners: «È importante per noi». Il commento del tecnico bianconero sull'olandeseIgor Tudor dopo Juventus–Lecce ha parlato anche della partita di Koopmeiners. Le dichiarazioni sull'olandese.Koopmeiners – «Sono periodi dei giocatori che vanno rispettati, uno non può reggere sempre allo stesso livello. Ora sta uscendo, ho visto la gamba sciolta, il gol dà fiducia, l'ho visto più leggere di pensiero, più veloce. Quando il pensiero è veloce le gambe girano meglio. È un giocatore importante per noi, andiamo avanti».LA CONFERENZA STAMPA DI IGOR Tudor POST JUVE LECCE

