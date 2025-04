Panorama.it - Giornata Internazionale del Bacio: i segreti per labbra perfette

Il 13 aprile si celebra ladel, un’occasione simbolica e al tempo stesso profondamente umana per riflettere su uno dei gesti più intimi, universali e carichi di significato dell’intera esperienza affettiva. Ilè linguaggio muto, espressione di legami profondi, manifestazione d’amore, desiderio, tenerezza o riconciliazione. Ma è anche, da sempre, un tema caro all’arte e alla letteratura, che lo hanno reso eterno, ne hanno indagato le sfumature emotive, la potenza evocativa, l’ambivalenza tra carne e spirito.Iltra le pagine e i dipintiDall’ardente trasporto di Paolo e Francesca nel V canto dell’Inferno dantesco – «Quel giorno più non vi leggemmo avante» – alinafferrabile tra Anna Karenina e Vronskij in Tolstoj, il gesto amoroso è spesso carico di tensione, preludio o epilogo di grandi stravolgimenti interiori.