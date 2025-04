Juventus Reggiana Under 15 3 1 LIVE fine prima frazione gara ancora aperta

Juventus Reggiana Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 torna in campo dopo aver conquistato il primato aritmetico per battere anche la Reggiana: Juventusnews24 segue LIVE il match.Juventus Reggiana Under 15 3-1: sintesi e moviola1? Primo possesso per i bianconeri, subito aggressivi3? Fallo di Rolando in pressing, punizione per la Reggiana4? Rimpallo che coinvolge prima Mazzotta e poi Berthé, è lucido nell'uscita Pieralisi5? Ammonito Berthé– Propato è furbo a sfuggirgli in velocità, Berthé non può far altro che stenderlo9? Salvai cerca lo spunto sulla destra, viene fermato egregiamente. Angolo per i bianconeri10? Bel recupero di Ghiotto, Mosso allarga ma Salvai non si intende con Rolando.

