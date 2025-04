VIDEO Inter Bayern Diletta Leotta Io e Karius abbiamo fatto una scommessa…

Diletta Leotta, conduttrice DAZN, ha svelato alla Gazzetta che ha scommesso sul risultato col marito Loris Karius, portiere dello Schalke 04 Golssip.it - VIDEO / Inter-Bayern, Diletta Leotta: “Io e Karius abbiamo fatto una scommessa…” Leggi su Golssip.it , conduttrice DAZN, ha svelato alla Gazzetta che ha scommesso sul risultato col marito Loris, portiere dello Schalke 04

Potrebbe interessarti anche:

VIDEO – Highlights Bayern Monaco-Inter Primavera 5-6 (d.c.r.)

MVP Bayern Monaco Inter - i tifosi hanno eletto il Man of the Match : ecco chi è stato il più votato! – VIDEO

È già Inter-Bayern Monaco : Zanetti protesta per un rigore all'Infinity League - il VIDEO

Ne parlano su altre fonti Inter-Bayern, Diletta Leotta: "Io e Karius abbiamo fatto una scommessa...". Diletta Leotta: "Inter-Bayern? Tra me e Karius una cena in palio". Mondiale per Club 2025, sorteggiati i gironi: Juve-City, Inter-River, quando si giocano le partite. Thuram estasiato dai tifosi della Lazio, sussurra qualcosa a Vieri. Poi la bugia a Diletta Leotta. Diletta Leotta, il sexy look in bianco fa impazzire San Siro. Diletta Leotta e Loris Karius: le foto insieme a Miami.

Scrive gazzetta.it: Diletta Leotta: "Inter-Bayern? Tra me e Karius una cena in palio" - La conduttrice e brand ambassador del Mondiale per club racconta il trofeo e le curiosità relative all'evento in programma negli Usa ...

sport.sky.it comunica: Bayern Monaco-Inter 1-2: video, gol e highlights - Il primo round dei quarti di finale se lo aggiudica l'Inter che sbanca 2-1 l'Allianz Arena con un finale dalle mille emozioni. I nerazzurri, dopo il palo di Kane, trovano il vantaggio nel primo tempo ...

affaritaliani.it comunica: Bayern Monaco-Inter 1-2: video, gol e highlights. I momenti cruciali dell'ultima partita di Champions League - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...