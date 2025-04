L Atalanta vola con Retegui e Pasalic Bologna al tappeto 2 0

Atalanta-Bologna 2-0 RETI : 3'pt Retegui, 21'pt Pasalic Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6.5, Hien 7, Kolasinac 7 (45'pt Toloi 6); Bellanova 6.5 (36'st Cuadrado sv), De Roon 7, Ederson 6.5, Zappacosta 6.5 (40'st Ruggeri sv); Pasalic 7.5; Lookman 6 (36'st Brescianini sv), Retegui 8 (35'st Maldini sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Sulemana, Samardzic. Allenatore: Gasperini. Feedpress.me - L'Atalanta vola con Retegui e Pasalic. Bologna al tappeto, 2-0 Leggi su Feedpress.me 2-0 RETI : 3'pt, 21'pt(3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6.5, Hien 7, Kolasinac 7 (45'pt Toloi 6); Bellanova 6.5 (36'st Cuadrado sv), De Roon 7, Ederson 6.5, Zappacosta 6.5 (40'st Ruggeri sv);7.5; Lookman 6 (36'st Brescianini sv),8 (35'st Maldini sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Sulemana, Samardzic. Allenatore: Gasperini.

