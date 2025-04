Bambini in guerra Piccoli combattenti grandi silenzi l’infanzia violata nel mondo

Avellinotoday.it - Bambini in guerra. Piccoli combattenti, grandi silenzi: l’infanzia violata nel mondo Leggi su Avellinotoday.it Quanto pesa una lacrima?La lacrima di un bambino capricciosopesa meno del vento,quella di un bambino affamatopesa più di tutta la terra.G. Rodari“L’interesse del bambino va sempre considerato superiore: ogni volta che esso entra in conflitto con interessi di altri deve prevalere”.

Potrebbe interessarti anche:

I veri imperi e i piccoli leader : Macron gioca con la guerra - smentito sulla proposta di tregua

Contributi per i servizi educativi : soldi alle famiglie con bambini piccoli

Guerra in Palestina - il Piemonte pronto ad accogliere 11 bambini oncologici di Gaza

Ne parlano su altre fonti Bambini in guerra. Piccoli combattenti, grandi silenzi: l’infanzia violata nel mondo. Bambini soldato, quanti sono e dove combattono. Goma: ancora combattimenti, almeno 17 i morti nella città , 5 civili uccisi in Ruanda. La guerra dei numeri dei morti a Gaza. I bambini soldato di Hamas e il silenzio di media e ONG. I BAMBINI SOLDATO: UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ - Progetti di educazione alla Pace - RIPD.

Lo riporta msn.com: "HeArt of Gaza", la guerra attraverso gli occhi dei piccoli palestinesi - Un’esposizione ‘diffusa’, per raccontare come i bambini della Striscia di Gaza vedono il tragico conflitto che sta devastando tutto ...

Scrive repubblica.it: Bambini in guerra, non c’è posto per loro dove nascono: e allora li arruolano come soldati - Il dossier dell’Ong “War Child” avverte che il reclutamento di minori è in aumento con l'escalation della violenza nel Sudan del Sud ...

Nota di romasette.it: In Siria oltre il 75% dei bambini nato in guerra - L'Unicef fa il punto dopo la recente ondata di violenza nelle zone costiere. La direttrice generale Russell: «Lavorare con urgenza perché, ovunque si trovino, possano reclamare un'infanzia» ...