Svolgeva mansioni non previste dal contratto ex dipendente con disturbo da stress il presidente della Civitas a processo

dipendente capo servizio tributi Lusi Fattori. È l?accusa nei confronti del presidente della Civitas, Antonio Carusone. Il. Corriereadriatico.it - «Svolgeva mansioni non previste dal contratto», ex dipendente con disturbo da stress: il presidente della Civitas a processo Leggi su Corriereadriatico.it CIVITANOVA Lesioni personali colpose gravi all?excapo servizio tributi Lusi Fattori. È l?accusa nei confronti del, Antonio Carusone. Il.

msn.com comunica: «Svolgeva mansioni non previste dal contratto», ex dipendente con disturbo da stress: il presidente della Civitas a processo - CIVITANOVA Lesioni personali colpose gravi all’ex dipendente capo servizio tributi Lusi Fattori. È l’accusa nei confronti del ...

