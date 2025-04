Atalanta Bologna 2 0 Pasalic e Retegui riportano la Dea al terzo posto

Atalanta basta un tempo. La Dea si prende il lunch match con vista Champions contro il Bologna, sale a 61 punti in classifica e si riporta al terzo posto. Al Gewiss Stadium finisce 2-0 per i nerazzurri la sfida di oggi 13 aprile: decidono le reti di Retegui e Pasalic, entrambe nei primi . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – All'basta un tempo. La Dea si prende il lunch match con vista Champions contro il, sale a 61 punti in classifica e si riporta al. Al Gewiss Stadium finisce 2-0 per i nerazzurri la sfida di oggi 13 aprile: decidono le reti di, entrambe nei primi .

