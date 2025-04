Oasport.it - Iliass Aouani vince la maratona agli Europei: “Dimostrato di essere un atleta di livello mondiale”

ha vinto ladeglisu strada, imponendosi sul traguardo di Lovanio (Belgio) dopo aver lanciato una splendida volata. Il milanese si è imposto con il tempo di 2h09:05, riuscendo a tramortire la resistenza degli israeliani Gashau Ayale (2h09:08), Maru Teferi (2h09:17) e Haimro Alame (2h09:27). L’ingegnere è diventato il quarto italiano a imporsi acontinentale sui 42,195 km, conquistando il risultato più importante della sua carriera.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai canali federali: “Una gioia indescrivibile e questa meda significa tanto per me. È la mia prima meda internazionale: averla vinta in questo modo, e del metallo più prezioso, è un’emozione che sarà sempre dentro di me per tutta la vita. L’anno scorso è stato molto difficile, con la delusione per aver mancato la convocazione olimpica, però mi ha dato la forza per dimostrare a me stesso diundi“.