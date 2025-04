Juventus fastidio al tendine per Koopmeiners affaticamento per McKennie Le condizioni

Juventus, che batte il Lecce 2-1 in casa grazie ai goal di Koopmeiners e Yildiz. Proprio l`olandese. Leggi su Calciomercato.com Tre punti e qualche problema fisico per la, che batte il Lecce 2-1 in casa grazie ai goal die Yildiz. Proprio l`olandese.

