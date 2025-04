Scontro fra due auto strada interrotta per uno sversamento di gasolio

auto cappottata, poi entrambe finiscono in un fosso. E' questa la dinamica di un incidente accaduto questa mattina 13 aprile, intorno alle 11,30, in via Delle Piscine, nella frazione Contea di Montebelluna. Fortunatamente tutte le persone a bordo dei due veicoli sono uscite dai mezzi da sole. Trevisotoday.it - Scontro fra due auto, strada interrotta per uno sversamento di gasolio Leggi su Trevisotoday.it Un'cappottata, poi entrambe finiscono in un fosso. E' questa la dinamica di un incidente accaduto questa mattina 13 aprile, intorno alle 11,30, in via Delle Piscine, nella frazione Contea di Montebelluna. Fortunatamente tutte le persone a bordo dei due veicoli sono uscite dai mezzi da sole.

