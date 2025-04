Cina bene stop dazi hi tech ora tutti

Cina invita gli Usa ad "annullare completamente" i dazi reciproci, dopo la decisione americana, ieri, di esentarne i prodotti hi-tech. "Esortiamo gli Usa a un passo importante, per correggere i propri errori: annullare completamente la pratica errata delle tariffe reciproche e tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco".Così in una nota un portavoce del Ministero del Commercio cinese. Ieri la decisione di Trump,a tutela dei consumatori, dopo i controdazi cinesi. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.10 Lainvita gli Usa ad "annullare completamente" ireciproci, dopo la decisione americana, ieri, di esentarne i prodotti hi-. "Esortiamo gli Usa a un passo importante, per correggere i propri errori: annullare completamente la pratica errata delle tariffe reciproche e tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco".Così in una nota un portavoce del Ministero del Commercio cinese. Ieri la decisione di Trump,a tutela dei consumatori, dopo i controcinesi.

