Iltempo.it - De Bortoli: "Gioco con le carte truccate", le accuse a Trump per insider trading

"L'impressione è quella di trovarci di fronte a un colossale caso di". Ferruccio denel corso di In mezz'ora, il programma condotto da Monica Maggioni su Rai3 domenica 13 aprile, non ci gira intorno. L'ottovolante delle borse innescato dai dazi di Donalde dagli annunci pubblici del presidente Usa ha creato il caos sui mercati. "Non si era mai visto un presidente degli Stati Uniti dare dei consigli di borsa così diretti - afferma l'editorialista del Corriere della sera - dobbiamo presumere che molti della sua cerchia conoscessero in anticipo le decisioni e ormai il conflitto di interesse non è più un male, anzi è persino una virtù". È facile immaginare "che ovviamente qualcuno ci abbia guadagnato. Del resto c'è anche un video che mostra lo stessonella Sala Ovale dire, rivolto a Charles Schwab (famoso e ricchissimo investitore, ndr), che ha guadagnato 2 miliardi di dollari speculando in borsa in questi giorni.