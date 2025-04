Normal People torna in streaming in Italia dove vederlo quando e trama della serie tv

Normal People, serie tv ispirata al romanzo omonimo di Sally Rooney, torna disponibile in streaming in Italia su RaiPlay. Con protagonisti Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, la trama segue la complicata storia d’amore tra Connell e Marianne. Ambientata nell’Irlanda contemporanea, è composta da 12 episodi dalla durata di circa 20-30 minuti. In quest’articolo vi sveliamo qualcosa di più.Normal People: trama, dove vederla e quandoAdattamento seriale dell’omonimo romanzo bestseller di Sally Rooney da 1 milione di copie, Normal People è diretto da Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald, che vanta una nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi.La fortunata serie BBC tornerà ad essere disponibile in streaming in Italia dall’11 aprile su RaiPlay.Un coming of age nel mondo dei Millennials che segue i protagonisti dall’adolescenza all’età adulta. Superguidatv.it - Normal People torna in streaming in Italia: dove vederlo, quando e trama della serie tv Leggi su Superguidatv.it tv ispirata al romanzo omonimo di Sally Rooney,disponibile ininsu RaiPlay. Con protagonisti Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, lasegue la complicata storia d’amore tra Connell e Marianne. Ambientata nell’Irlanda contemporanea, è composta da 12 episodi dalla durata di circa 20-30 minuti. In quest’articolo vi sveliamo qualcosa di più.vederla eAdattamento seriale dell’omonimo romanzo bestseller di Sally Rooney da 1 milione di copie,è diretto da Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald, che vanta una nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi.La fortunataBBC tornerà ad essere disponibile inindall’11 aprile su RaiPlay.Un coming of age nel mondo dei Millennials che segue i protagonisti dall’adolescenza all’età adulta.

