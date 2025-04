Musetti fa tremare Alcaraz per un set poi la reazione e l’infortunio ‘Speravo di giocarmela’

Musetti cede in tre set nella finalissima dell’Atp 1000 di MontecarloNiente da fare per Lorenzo Musetti. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlos Alcaraz rimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il “Rolex Monte-Carlo Masters“, primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Dopo un grande primo set, Alcaraz reagisce e domina il secondo setDecisivo nell’ultimo set l’infortunio alla gamba destra di Musetti, che chiude il match praticamente da fermo. Subito break Alcaraz e controbreak Musetti, poi Lorenzo inizia ad accendersi, sta dietro allo spagnolo e lo scavalca, 3-1. Quindi una serie di servizi tenuti con discreta autorità e alla prima occasione Musetti colpisce: 6-3, con un ace di seconda e un drop shot da applausi nel game. Notizieaudaci.it - Musetti fa tremare Alcaraz per un set, poi la reazione e l’infortunio: ‘Speravo di giocarmela’ Leggi su Notizieaudaci.it Lorenzocede in tre set nella finalissima dell’Atp 1000 di MontecarloNiente da fare per Lorenzo. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlosrimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il “Rolex Monte-Carlo Masters“, primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Dopo un grande primo set,reagisce e domina il secondo setDecisivo nell’ultimo setalla gamba destra di, che chiude il match praticamente da fermo. Subito breake controbreak, poi Lorenzo inizia ad accendersi, sta dietro allo spagnolo e lo scavalca, 3-1. Quindi una serie di servizi tenuti con discreta autorità e alla prima occasionecolpisce: 6-3, con un ace di seconda e un drop shot da applausi nel game.

