Da Whoopi Goldberg a Ligabue gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 13 aprile

Tempo Che Fa' di Fabio Fazio stasera, domenica 13 aprile, alle 19,30 in diretta sul Nove Golssip.it - Da Whoopi Goldberg a Ligabue: gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 13 aprile Leggi su Golssip.it Nuovo appuntamento con 'CheChe Fa' di Fabio Fazio stasera, domenica 13, alle 19,30 in diretta sul Nove

Ne parlano su altre fonti Che Tempo Che Fa, stasera in tv su Nove domenica 13 aprile: Whoopi Goldberg e Luciano Ligabue protagonisti della serata. Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 13 aprile: da Whoopi Goldberg a Luciano Ligabue. Che tempo che fa, il colpo grosso di Fazio con Whoopi Goldberg-: tutti gli ospiti di stasera, domenica 13 apr. A CHE TEMPO CHE FA ospiti Whoopi Goldberg, Giorgio Panariello, Luciano Ligabue, Luca Guadagnino, Walter Veltroni, Carlo Cottarelli, Roberto Burioni, Matteo Lancini, Massimo Giannini, Cristina D’Avena, Maria Amelia Monti. Che tempo che fa, stasera in tv: Whoopi Goldberg, Ligabue e gli altri ospiti della puntata. Che Tempo Che Fa, Fazio ci riprova con Whoopi Goldberg e c'è anche Ligabue.

