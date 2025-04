Contro la Russia in Europa riarmano il Mes

Laverita.info - Contro la Russia in Europa riarmano il Mes Leggi su Laverita.info Ispirandosi a Bruegel, think tank già guidato da Monti, all’Ecofin la Spagna invita a coinvolgere il Fondo nei finanziamenti per la Difesa, oltre agli asset della Federazione (dunque, stop ai negoziati?). Così il Salvastati diventerà il Salvaindustrie tedesche.

