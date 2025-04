Ilfattoquotidiano.it - “Non facciamo i moralisti, il brivido viene regalato dal ko”: Alessandro Duran in difesa della boxe tradizionale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è appena tornato a casa dalla corsetta mattutina, che immancabilmente fa tutti i giorni da più di quarant’anni, cioè da quando, seguendo le orme del padre Carlos e del fratello Massimiliano, ha iniziato a fare la. I chilometri possono essere sei o dieci, ma non c’è mattina che salti questo appuntamento, ad esclusionedomenica. Oggi, che fa parte ancheCommissione ProfessionistiFederazione, rimane un’autorevole seconda voce per le telecronache di pugilato., lei a sessant’anni continua a correre, mentre ci sono giovani pugili che sostengono non sia indispensabile farlo.La corsa è la base di tutti gli sport, oltre che un modo per rilassare la mente. Trovatemi un pugile forte al mondo che non corra. Mayweather, Marquez, Hagler, Ali, Pacquaio.