Torna la banda dei bancomat esplode ancora quello a Cerano

La banda dei bancomat di nuovo in azione e di nuovo a Cerano. Esplosione, ma meno rumorosa stavolta, nella notte poco dopo le 2 di oggi, domenica 13 aprile: i ladri hanno fatto esplodere il bancomat del Banco Bpm in piazza Libertà. Sul posto i carabinieri; non è ancora chiara l'entità della cifra.

