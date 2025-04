La Saturnia supera Cantù in Gara 2 e vola ai quarti della Coppa Italia Serie A2

Saturnia Acicastello, che in Gara 2 degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 espugna il campo della Campi Reali Cantù con un netto 3-0 e conquista il pass per il turno successivo. Prestazione concreta e brillante per la squadra di coach Paolo. Cataniatoday.it - La Saturnia supera Cantù in Gara 2 e vola ai quarti della Coppa Italia Serie A2 Leggi su Cataniatoday.it Missione compiuta per la CosedilAcicastello, che in2 degli ottavi di finaleDel MonteA2 espugna il campoCampi Realicon un netto 3-0 e conquista il pass per il turno successivo. Prestazione concreta e brillante per la squadra di coach Paolo.

Potrebbe interessarti anche:

La Saturnia Acicastello supera per 3-0 Fano : playoff vicini

Promozione - la Messana supera anche l’ostacolo Valdinisi

Black Mirror con la settima stagione supera perfino se stesso - anche quando riprende temi già trattati

Ne parlano su altre fonti Cosedil Saturnia Acicastello supera Cantù in Gara 2 e vola ai quarti della Del Monte Coppa Italia Serie A2. Coppa Italia, la Cosedil Saturnia supera Cantù tie-break. La Saturnia Acicastello supera per 3-0 Fano: playoff vicini. Cosedil Acicastello. Cosedil Saturnia Acicastello supera Cantù in Gara 2 e vola ai quarti della Del Monte Coppa Italia Serie A2. Cosedil Saturnia Acicastello supera Cantù e conquista il pass dei quarti nella Del Monte Coppa Italia Serie A2.

Segnala blogsicilia.it: Cosedil Saturnia Acicastello supera Cantù in Gara 2 e vola ai quarti della Del Monte Coppa Italia Serie A2 - Missione compiuta per la Cosedil Saturnia Acicastello, che in gara 2 degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 espugna il campo della Campi Reali Cantù con […] ...

Riporta cataniatoday.it: La Saturnia vince Gara 1 superando Cantù al tie-break - Dopo la vittoria dei primi due parziali ed un intenso terzo set sfuggito sul finale, i ragazzi di Montagnani sono riusciti a non perdere la concentrazione spuntandola al quinto set ...

blogsicilia.it comunica: La Cosedil Saturnia si prende Gara 1 superando Cantù al tie-break - Risultato utile per la Cosedil Saturnia Acicastello che conquista Gara 1 degli Ottavi di Finale della Del Monte Coppa Italia Serie A2 2024/2025 battendo Campi Reali Cantù al tie-break. Dopo […] ...