Ho avuto un ictus da risveglio Mi sono alzata e sono caduta caduta all’improvviso Non riuscivo a muovermi la storia di Krista Figari al New York Post

Krista Figari, insegnante di 39 anni del Bronx, si è svegliata un giorno come tanti nell'appartamento in cui vive a Manhattan. Ha rifatto il letto, poi, mentre si voltava, ha perso l'equilibrio. "Quando mi sono girata dopo aver rifatto il letto, sono caduta verso il comò e sono finita a terra", ha raccontato al New York Post. "Poi non riuscivo più a muovere né il braccio né la gamba. E a quel punto, ho pensato: 'Che strano'".La Figari ha trovato la forza di raggiungere il telefono. Ha chiamato il cugino, il suo capo e infine il 911. Solo grazie al custode, che è riuscito a entrare passando dalla finestra sulla scala antincendio, i soccorritori hanno evitato di dover sfondare la porta.Arrivata al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, le è stato detto che aveva avuto un ictus da risveglio.

