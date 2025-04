Pagelle Cagliari Juve Primavera Boufandar e Vacca non bastano si salva anche Radu Martinez e Pagnucco tradiscono i bianconeri

Pagelle Cagliari Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di campionato 2024/25.

Radu 6 – Nel secondo tempo compie un paio di interventi importanti, soprattutto su Vinciguerra e Achour. Non può fare molto di più in occasione del primo gol subito e viene spiazzato nel rigore del 2-0.

Ventre 5,5 – È tra i più propositivi della Juve, con una spinta e pericolosità costante sulla fascia soprattutto nel primo tempo, quando arriva anche alla conclusione andando vicino al gol. Cala nella ripresa.

Martinez 5 – Crolla nel finale con tutta la retroguardia bianconera. È lui a causare il rigore del 2-0 del Cagliari.

Verde 5,5 – Poteva fare sicuramente meglio in occasione dell'1-0 dei padroni di casa.

