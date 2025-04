Bologna Italiano ampquotCastro e Odgaard non stanno bene Orsolini Si vede subito quando non è concretoampquot

Bologna Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta a DAZN: `All`inizio. Leggi su Calciomercato.com Al termine della sfida vinta dall`Atalanta per 2-0, l`allenatore delVincenzoha analizzato la sconfitta a DAZN: `All`inizio.

Bologna, Italiano: "Castro e Odgaard non stanno bene. Orsolini? Si vede subito quando non è concreto" - Al termine della sfida vinta dall`Atalanta per 2-0, l`allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta a DAZN: `All`inizio ci siamo fatti sorprendere.

Bologna, Italiano: "Ci attende un mese intenso. Castro e Odgaard? Non stanno bene e…" - Atalanta-Bologna 2-0, cronaca del primo tempo Gasperini deve fare a meno di De Ketelaere, a supporto di Retegui ci sono Pasalic e Lookman. Tante assenze per Italiano, davanti gioca Dallinga, sulla tre ...

Bologna, Italiano: "Potevamo riprendere in mano la gara" - Le parole dell'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, dopo la gara contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini