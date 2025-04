Lo preparano sul letto per lintervento solo dopo 2 ore lavvisano che cè lo sciopero

Corriereadriatico.it - Lo preparano sul letto per l?intervento, solo dopo 2 ore l?avvisano che c?è lo sciopero Leggi su Corriereadriatico.it FOSSOMBRONE Prenota all?ospedale di Urbino un intervento chirurgico per un?ernia inguinale. Gli viene dato l?appuntamento e si presenta regolarmente di primo mattino come da.

Potrebbe interessarti anche:

"Papà vieni nel letto con me" - poi lo accusa di violenza sessuale : ma il giudice non le crede - assolto

“Il mio letto? Scopar*i fa schifo - te lo dico. Scivola e devo tirare - purtroppo a mia moglie piace farlo solo lì e a me tocca fare sacrifici” : parla Rocco Siffredi

Missili stealth sui caccia F-16 : così gli Usa preparano lo scudo anti Cina

Ne parlano su altre fonti Lo preparano sul letto per l’intervento, solo dopo 2 ore l’avvisano che c’è lo sciopero. Michelle Hunziker, operazione nostalgia su Instagram le foto mai viste. Raimondi nominato ?dirigente dell'Arengo.

Secondo msn.com: Lo preparano sul letto per l’intervento, solo dopo 2 ore l’avvisano che c’è lo sciopero - FOSSOMBRONE Prenota all’ospedale di Urbino un intervento chirurgico per un’ernia inguinale. Gli viene dato l’appuntamento e si presenta regolarmente di primo mattino come ...