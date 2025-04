A Colico nasce Falesia Selvaggia una palestra di roccia per arrampicata sportiva vista lago

Colico (Lecco), 13 aprile 2025 – Non solo lago e sport d'acqua, ma anche montagna e arrampicate. A Colico, oltre che il lago di Como, svetta del resto il Legnone, il monte più alto della provincia di Lecco. E ora gli appassionati di alpinismo e quanti vogliono approcciarsi all'arrampicata hanno un'opportunità in più: la Falesia Selvaggia. Falesia Selvaggia Falesia Selvaggia è un'area dedicata all'arrampica sportiva, in Falesia appunto. E' stata inaugurata ieri, sabato 12 aprile. Si trova a pochi passi dalla spiaggia Ontano e dalla spiaggia Selvaggia, lungo il Sentiero del Viandante, un antico percorso tra storia, cultura, natura e fede che si snoda tra Lecco e le ponte della Valtellina, un altro gioiello di Colico. E' una nuova parete attrezzata con 9 vie di salita, di varie difficoltà; da 5a a 6c, da un livello intermedio quindi, fino ad arrivare ad un livello avanzato. Ilgiorno.it - A Colico nasce Falesia Selvaggia: una palestra di roccia per l'arrampicata sportiva vista lago Leggi su Ilgiorno.it (Lecco), 13 aprile 2025 – Non soloe sport d'acqua, ma anche montagna e arrampicate. A, oltre che ildi Como, svetta del resto il Legnone, il monte più alto della provincia di Lecco. E ora gli appassionati di alpinismo e quanti vogliono apprsi all'hanno un'opportunità in più: laè un'area dedicata all'arrampica, inappunto. E' stata inaugurata ieri, sabato 12 aprile. Si trova a pochi passi dalla spiaggia Ontano e dalla spiaggia, lungo il Sentiero del Viandante, un antico percorso tra storia, cultura, natura e fede che si snoda tra Lecco e le ponte della Valtellina, un altro gioiello di. E' una nuova parete attrezzata con 9 vie di salita, di varie difficoltà; da 5a a 6c, da un livello intermedio quindi, fino ad arrivare ad un livello avanzato.

Potrebbe interessarti anche:

Nasce il comitato "Colico Resta a Lecco" per opporsi al passaggio in Valtellina

Nasce Osservatorio Italiae su applicazione art. 33 Costituzione

Montecatini - nasce il festival Convergenze Creative

Ne parlano su altre fonti A Colico nasce Falesia Selvaggia: una palestra di roccia per l'arrampicata sportiva vista lago. Colico: aperta la nuova "Falesia Selvaggia". Cinque falesie del Lago di Como perfette per l’inverno. 17 anni, infinite pareti, storia dell'arrampicatrice Beatrice Colli. Arrampicata in Etiopia, il report di Luca Schiera. Grave un 26enne dopo l'incidente in montagna.

Si apprende da ilgiorno.it: A Colico nasce Falesia Selvaggia: una palestra di roccia per l'arrampicata sportiva vista lago - Attrezzata dal Cai, propone 9 vie di salita di varie difficoltà, illustrate in una bacheca con tutte le info per fruirne al meglio e in sicurezza ...