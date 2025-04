Muore sulla nave da crociera ha un malore vani i soccorsi a Livorno

Livorno, 13 aprile 2025 – Tragedia al porto di Livorno. Un turista di nazionalità americana ha avuto un malore che lo ha poi portato alla morte nella mattina di domenica 13 aprile. L’uomo era su una delle love boat che quotidianamente approdano allo scalo labronico. Ha avuto un malore a bordo. I soccorsi sono scattati subito da parte del personale della nave che ha immediatamente telefonato al 118. sulla nave sono intervenuti una ambulanza della Pubblica Assistenza Svs e la polizia. Per l’uomo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. La salma è stata quindi trasferita a terra e quindi a medicina legale sempre dal personale dell’Svs. Lanazione.it - Muore sulla nave da crociera: ha un malore, vani i soccorsi a Livorno Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 – Tragedia al porto di. Un turista di nazionalità americana ha avuto unche lo ha poi portato alla morte nella mattina di domenica 13 aprile. L’uomo era su una delle love boat che quotidianamente approdano allo scalo labronico. Ha avuto una bordo. Isono scattati subito da parte del personale dellache ha immediatamente telefonato al 118.sono intervenuti una ambulanza della Pubblica Assistenza Svs e la polizia. Per l’uomo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. La salma è stata quindi trasferita a terra e quindi a medicina legale sempre dal personale dell’Svs.

