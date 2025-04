Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna deve scontare oltre sette anni di carcere

Simba La Rue, è stato arrestato in Spagna in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione a 7 anni 3 mesi e 17 giorni di reclusione disposto dalla Procura generale di Milano.Il 22enne si era reso irreperibile dopo la sentenza con la quale la Cassazione aveva reso definitive le condanne scaturite da uno dei filoni delle inchieste milanesi su noti trapper e, in particolare, quello sulla cosiddetta “faida”, una serie di aggressioni e ritorsioni che avevano toccato anche la provincia di Bergamo: il 15 giugno 2022, infatti, il giovane venne accoltellato a una gamba in un parcheggio di Treviolo.Un fatto che gli causò diversi problemi di natura fisica, gli stessi che gli avevano permesso di evitare il carcere e di rimanere nella sua abitazione di Merone, in provincia di Como. Bergamonews.it - Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna: deve scontare oltre sette anni di carcere Leggi su Bergamonews.it Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, è statoinin esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione a 73 mesi e 17 giorni di reclusione disposto dalla Procura generale di Milano.Il 22enne si era reso irreperibile dopo la sentenza con la quale la Cassazione aveva reso definitive le condanne scaturite da uno dei filoni delle inchieste milanesi su notie, in particolare, quello sulla cosiddetta “faida”, una serie di aggressioni e ritorsioni che avevano toccato anche la provincia di Bergamo: il 15 giugno 2022, infatti, il giovane venne accoltellato a una gamba in un parcheggio di Treviolo.Un fatto che gli causò diversi problemi di natura fisica, gli stessi che gli avevano permesso di evitare ile di rimanere nella sua abitazione di Merone, in provincia di Como.

