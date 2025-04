Droga consumatori in crescita del 20 L’hashish fin dai 13 anni è allarmante

Ecodibergamo.it - Droga, consumatori in crescita del 20%. «L’hashish fin dai 13 anni, è allarmante» Leggi su Ecodibergamo.it I DATI. Il «Nucleo operativo per la tossicodipendenza» della Prefettura ha ricevuto 1.037 segnalazioni in un anno. Il prefetto: «La domanda è molto elevata». Tra gli over 65 prevale la cocaina. In aumento anche le patenti ritirate.

Potrebbe interessarti anche:

Le false relazioni d'amore online sono un fenomeno in crescita che sfrutta la vulnerabilità emotiva delle persone per estorcere soldi. L'Unione per la Difesa dei Consumatori ha stilato una lista di consigli per difendersi

Droga - boom di giovani : i maggiori consumatori hanno tra i 18 e i 24 anni

La Francia si converte al vino no e low alcol. In crescita consumatori - produttori e perfino enoteche ad hoc

Ne parlano su altre fonti Droga, consumatori in crescita del 20%. «L’hashish fin dai 13 anni, è allarmante». Droghe: com'è cambiato il mondo degli stupefacenti. Droga, in Veneto si abbassa l'età dei consumatori e si affaccia il Fentanyl | VIDEO. Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia. Giovani e droga, cresce il consumo di crack dopo la pandemia: la battaglia dell'Asp. Droghe in Italia, aumenta il consumo tra gli studenti. Allarme Fentanyl. I DATI.

Lo riporta ecodibergamo.it: Droga, consumatori in crescita del 20%. «L’hashish fin dai 13 anni, è allarmante» - I DATI. Il «Nucleo operativo per la tossicodipendenza» della Prefettura ha ricevuto 1.037 segnalazioni in un anno. Il prefetto: «La domanda è molto elevata». Tra gli over 65 prevale la cocaina. In ...

Riporta milano.repubblica.it: Ketamina, ecstasy e coca in crescita: dalle acque reflue i consumi di droga dello sballo a Milano - Ma il boom riguarda soprattutto lo sballo da Mdma, ovvero l’ecstasy, in crescita costante dal 2020 ... E’ la fotografia sul consumo di droga a Milano scattata dall’istituto di ricerca ...

Scrive informazione.it: Ketamina, ecstasy e coca in crescita: dalle acque reflue i consumi di droga dello sballo a Milano - Ad aumentare, se si fa il confronto con gli ultimi anni, sono i consumi di ketamina (24,92 milligrammi per mille abitanti per giorno nel 2024, contro i 22,98 del 2023) e di cocaina, la droga più ...