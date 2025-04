Formula 1 Gp Bahrain orario e dove vederlo in tv e streaming

Formula 1 con il Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale del Bahrein per un weekend che promette spettacolo. Ecco dove seguire il Gran Premio di oggi, domenica 13 aprile, in diretta tv e streaming. Il Gp del Bahrain inizierà oggi, domenica 13 aprile, alle 17 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Ecco il programma di giornata: Ore 11.50: F3 – Feature Race Ore 13.20: F2 – Feature Race Ore 15.30: Paddock Live Ore 17: F1 – gara Ore 19: Paddock Live Ore 19.30: Debriefing Ore 20: Notebook Ore 20.15: Race Anatomy Questa, invece, la griglia di partenza: 1. Oscar Piastri (McLaren) 2. Charles Leclerc (Ferrari) 3. George Russell (Mercedes) 4. Pierre Gasly (Alpine) 5.

F1 Gp Bahrain: il risultato delle qualifiche: Leclerc in prima fila dopo la penalità a Russell, Antonelli da quarto a quinto. Hamilton nono: «Chiedo scusa ai tifosi». GP Bahrain, Leclerc partirà secondo per la penalità a Russell: cosa è successo. F1 GP Bahrain | Ferrari, male Hamilton: "Chiedo scusa a tutti". F1, Gp del Bahrain: penalità per Russell e Antonelli, Leclerc in prima fila. Paura per Alonso: si stacca il volante dell'Aston Martin mentre è in pista.

