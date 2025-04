Unlimitednews.it - Tg Ambiente – 13/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Tele:– Copernicus, la terra continua a scaldarsi– Trasporto marittimo, una roadmap per la decarbonizzazione– I cambiamenti climatici rallentano la Corrente Circumpolare Antartica – L’educazione alla sostenibilità al centro del Progetto Scuole di E.ONgslUnlimited News - Notizie dal mondo